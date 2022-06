Como aproveitar o espaço sob as escadas – 9 ideias fantásticas!

Uma solução simples é aproveitar o espaço para um pequeno bar. Não é preciso muito. Um pequeno aparador com cores vibrantes, à semelhança do da imagem, cortesia do gabinete Diego Revollo Arquitetura, traz uma nota de cor agradável e adequada a esta área de lazer, mais boémia e divertida. A parede de tijolo contrasta com o amarelo brilhante do aparador. E assim se transformou um espaço vazio e desocupado num espaço cheio de personalidade.