Refúgio de família no bosque

Este grande módulo situado no interior da habitação possui uma posição de destaque no espaço dividindo as diversas áreas e funções.

Nesta imagem conseguimos perceber como este módulo actua na organização espacial do interior da habitação orientando e unindo um leque variado de funções. Neste caso estamos do lado da sala de estar onde o grande módulo concentra um espaço destinado à lareira. A lareira é um elemento indispensável em qualquer refúgio natural. Este módulo possui ainda uma área destinada ao armazenamento da lenha. Quando o design e a funcionalidade se unem o resultado só pode ser fantástico, e este é um exemplo perfeito!