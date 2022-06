Casa em madeira: deslumbrante e moderna!

Passamos agora para a zona da sala de estar. Note-se que todo este espaço é um grande open space onde as diferentes divisões se relacionam.

O grande elemento que aqui se destaca é sem dúvida a grande lareira moderna que marca fortemente este espaço sobre o qual se orientam três cadeirões com um design distinto! Como sabemos o fogo e a madeira juntos podem ser uma combinação fatal, foi neste sentido que o pavimento localizado perto desta zona de fogo foi revestido com pedra natural não-inflamável, resolvendo assim todas as questões de segurança extra que este tipo de espaço implicaria.