Uma casa familiar espetacular!

E de novo o fúcsia, marcadamente feminino, mas também extremamente moderno e visualmente impactante, desta vez na casa de banho.

Com um tom elegante e refinado, esta casa de banho mostra uma boa combinação de conforto e qualidade nas decorações. A banheira, com curvas suaves e sinuosas, convida a um longo e relaxante banho de imersão, e suaviza por sua vez os ângulos agudos dos móveis e do restante espaço. Tudo num tom de branco puro até o olhar se prender ao splash de cor intensa das gavetas do lavatório.

Mas rapidamente nos deparamos com outros pormenores, visualmente menos marcantes no imediato, mas igualmente inesquecíveis… A textura ondulada do revestimento das paredes e o tom acobreado do painel que dá o merecido destaque à banheira são simplesmente perfeitos.

Uma casa de banho de capa de revista!