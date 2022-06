10 ideias de canteiros fantásticos para pátios pequenos

Um jardim pequeno pode-o ser em comprimento ou em largura ou ter ângulos estranhos e desafiantes no que toca à decoração. Portanto, antes de escolher os canteiros para o seu jardim, estude bem o plano do espaço para escolher estruturas com um tamanho adequado. No caso do projecto da fotografia, por exemplo, optou-se por um canteiro baixo e longo que traz profundidade à área de exterior. Os materiais, as plantas escolhidas e a estética minimalista são ideais para complementar a casa, também ela moderna.