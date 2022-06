10 grandes ideias de cozinhas pequenas

Por mais que possamos sonhar em ter uma cozinha grande, familiar, espaçosa e com todos os apetrechos que se tem direito, nem sempre existe essa possibilidade. Mas acreditamos que não é um problema. Basta aceitar e valorizar o que se tem. No fundo, não serão os metros quadrados que farão diferença, mas sim a forma e o modo como os projetamos. Podemos ter uma cozinha ou outra divisão pequena, mas torná-la grande, isto é, no seu design e decoração. Tudo muito bem planeado, organizado e com bom gosto, terá o mesmo impacto que um espaço grande. Afinal, não será preciso ter 40 ou 50 metros quadrados para ser uma inspiração de revista e a prova está neste livro de ideias.

Apresentamos-vos 10 fantásticas inspirações de cozinhas pequenas e kitchenettes dignas da nossa revista homify. Por aqui, poderá retirar ideias e outras dicas para projetar a sua pequena cozinha. Não há como não deliciar-se…