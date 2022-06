Cómodas infantis: uma para cada filho

Tão giro este quarto! Neste ambiente, bonito e muito cuidado, o design retro impera. A mobília, a lembrar os anos 60, combina na perfeição com o chão de tacos em madeira. Na verdade esta é uma ideia perfeita para quem tenha uma casa com este tipo de pavimento e não possa, ou não queira, mudá-lo. Mas hoje o destaque vai para a cómoda! Muito funcional, tem no tampo um muda fraldas e um módulo amovível para os acessórios, que podem ser retirados quando já não forem necessários. As gavetas proporcionam arrumação próxima para ter as roupinhas básicas à mão, quando for mudar a fralda. E já agora espreite o papel de parede… Tão giro!