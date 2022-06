8 truques simples para se obter mais espaço

Com as cidades densamente povoadas, a maior parte dos apartamentos actuais situam-se em edifícios nos quais o espaço não abunda. Perante as circunstâncias, as pessoas mobilam a casa com o indispensável. Porém, nada se perde. Com imaginação, é possível optimizar os espaços e criar ambientes perfeitamente funcionais e confortáveis com área suficiente para se circular e levar a cabo as actividades diárias sem constrangimentos.

Neste livro de ideias, deixamos-lhe oito truques simples para se rentabilizar o espaço.