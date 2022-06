Jovem converte 24 m² num estúdio fabuloso para viver!

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos a transformação do estúdio de 24 m²que a jovem Karine comprou, em Paris, com a intenção de o converter na sua primeira casa. Neste pequeno estúdio deveria caber uma pequena sala de estar, instalar-se uma cozinha com tudo o que é necessário, um quarto e uma casa-de-banho. Pode parecer um objectivo difícil tendo em conta a exiguidade da área, mas, com a ajuda dos arquitectos de interiores do gabinete Tout Simplemente Déco, a jovem conseguiu levar a cabo o que pretendia.

Como se dá a volta a este desafio? Vamos ver.