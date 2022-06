Vários sistemas de arrumação para o quarto dos miúdos

A primeira sugestão vai para uma multifunções: a estante do quarto do seu filho! Pode ser alta até ao tecto para optimizar o espaço vertical (guardando a parte superior para objectos que não sejam do dia-a-dia); pode ser usada mais à altura dos miúdos para que cheguem facilmente aos seus brinquedos preferidos; pode ter prateleiras, caixas de arrumação… ou pode ainda estar integrada no cantinho-faz-de-conta! A escolha é sua, a utilização é deles!