12 dicas simples para um quarto moderno

Escolher uma paleta cromática de uma divisão não é de todo uma tarefa fácil. Sabemos que as cores são um mote para desenvolver toda uma decoração e ambiente do espaço, se o resultado for positivo, todo o espaço tornar-se-á brilhante e apelativo. Caso contrário, a situação torna-se caótica.

O conselho que queremos partilhar convosco é que escolha cores neutras, preferindo cores claras e pastéis, nomeadamente para um espaço como o quarto, que é de descanso.