23 fotos de uma casa espetacular

A designer de interiores Iara Kílaris deu vida a uma casa de dois andares, com terreno de 673.86 m² e 482.50 m² de área construída. A mesma pertence a um casal de empresários onde vivem com os seus 3 filhos adolescentes. A decoração é contemporânea e o uso das cores forte pode ser visto em diversas divisões da casa, pois foi um pedido especial do proprietário. O estilo contemporâneo combina com as linhas curvas e formas orgânicas, tanto no trabalho em gesso no tecto como nos móveis desenhados exclusivamente para este projecto.

A entrar em casa somos recebidos por um hall com tectos altos. A parede da sala está coberta com um painel de madeira em pequenos cubos tridimensionais onde foram colocados um aparador e uma escultura de aço. No piso, um revestimento de efeito 3D. Sala de estar e jantar estão integradas. A sala de estar, com sofás de cor bege e almofadas amarelas dispostas simetricamente. tem uma televisão e uma parede pintada de amarelo com outra escultura instalada em aço. O espelho instalado em uma das paredes e o candeeiro central de cristal dão elegância ao espaço. A sala de estar, conta com uma mesa com 12 lugares. A cozinha foi desenhada pela dona da casa, pois esta queria um lugar para se lembrar do passado e da casa da avó mas sem perder o ar contemporâneo.

O mais destacado na casa é a parede com e mosaico hidráulico em cores entre o roxo, o azul, o verde e o amarelo. Os armários brancos com estufa e frigorífico de cor amarelo dão um encanto especial à zona, que também tem um estufa e forno coberto com azulejos brancos. Na varanda, colocaram-se sofás para o descanso e a contemplação do exterior, composta por uma churrasqueira.

A escadaria que leva ao segundo andar tem uma parede pintada de vermelho. Ao chegar ao 1º andar, outra parede vermelha foi decorada com imagens em branco e preto com diversas cidades do mundo. As imagens estão em um painel feito com linhas curvas e sinuosas. Em estúdio de musica foi criado na casa para organizar e dispor todos os instrumentos musicais de um dos filhos.

Os 4 quartos suite do 2º andar reflectem a personalidade dos seus proprietários. Um dos filhos gosta de livros, logo foram criados nichos vasados e uma estante em vidro, deixando assim os livros todos ordenados e ao alcance das suas mãos. A madeira e o branco, marcam o tom. A cabeceira conta com uma grande painel lacado de branco e o armário com portas em espelho. O quarto também conta com uma televisão na parede e pormenores a branco.O 2º filho adora artes marciais e gosta das cores branco, azul e vermelho. Estas cores aparecem aplicadas em franjas na porta dos armários em espelho, nichos nas paredes e também nas paredes da casa de banho.O 3º filho ficou com o quarto decorado em tons prata, branco e preto. A cabeceira de cama com uma painel que se converte no tecto e dá conforto ao meio ambiente. O quarto também tem um painel com televisão. A cabeceira da cama um espelho grande e superfícies laterais de acabamento pérola iluminam o espaço. A casa de banho é diga de rei e tem dois lavatórios e dois chuveiros, flores, nichos… Terminamos o passeio pelo espaço criado propositadamente para o relaxamento, massagens e leitura colocado a meio do jardim.