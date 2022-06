Como organizar o meu espaço de trabalho em casa?

Não esqueçamos as prateleiras. Um escritório vestido a livros tem outra alma. Se tiver essa hipótese, considere colocar prateleiras a toda a altura, do chão até ao tecto. Não faltam opções nas lojas. Há prateleiras lisas e brancas, coloridas, longas e estreitas ou com formatos inusitados. Por vezes, a prateleira é até a própria secretária o que nos parece uma boa solução para divisões exíguas ou para quando o escritório toma de empréstimo uma parede do quarto ou da sala. Nestes casos, é preferível uma zona de trabalho mais graciosa que não destoe no conjunto. As prateleiras não têm só que ser suporte para livros e documentos. Pelo contrário. Importa trabalharmos num ambiente inspirador e, por isso, podemos decorá-las com molduras, com objectos de colecção, com flores, entre outros. Trata-se, no fundo, de intervalar o ambiente mais austero de trabalho com o de lazer e se receber clientes em casa, tem uma atmosfera mais convidativa à espera deles.