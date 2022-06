Casa rústica apaixonante tem decoração de fazer cair o queixo

Com muito vidro, os ambientes interiores recebem luz natural em abundância e, ao mesmo tempo, beneficiam da paisagem verdejante. Para além de uma grande área exterior de lazer e um court de ténis, a casa possui também uma sauna fechada e feita com vidro. A sauna é semi-húmida e, ao contrário dos modelos tradicionais, foi revestida com alvenaria e vidro. Esse diferencial permite aos moradores a sensação de estar no meio da natureza. A temperatura da sauna controla-se através do uso de lenha.