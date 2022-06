Casa de 135 m² tem boas soluções para aproveitar espaço

A hierarquia dos espaços nesta casa é evidente à primeira vista. A ideia de colocar os telhados em níveis diferentes faz com que a casa tenha os seus ambientes bem divididos, até mesmo para quem a percepciona do lado de fora. O facto de os telhados serem inclinados é perfeito para evitar o acúmulo de água. Para o proprietário, era imperativo que a casa tivesse apenas um nível para uma fluidez perfeita entre divisões e não ter que subir escadas na sua velhice.

Ora, as casas de um piso têm a desvantagem de utilizar muito espaço no solo o que pode criar um efeito de monobloco que enche visualmente o terreno sobre uma pequena parcela (de apenas 800 m²). A largura do terreno não era favorável a uma casa com estas características, logo o objectivo era evitar o efeito monobloco, evitar longos corredores que iriam fazer perder espaço e orientar as áreas para sul para se aproveitar o sol e se economizar energia e se obter uma vista omnipresente do jardim.

Os trabalhos de construção, realizados por uma empresa francesa, começaram em Maio de 2014 e terminaram em Setembro do mesmo ano. O custo foi de 240.000€.