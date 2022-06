27 ideias para o seu pequeno jardim ficar confortável

Independente do tamanho, ter um jardim em casa é sorte grande. Não é à toa que as áreas externas têm grande potencial para se tornarem os espaços favoritos da casa, seja para relaxar ou receber os amigos e família. Porém, com a falta de tempo resultante da correria quotidiana, muitos jardins/quintais acabam por sendo esquecidos e mal cuidados. Como sabemos que não é fácil manter, o homify chega recheado de dicas de como manter as áreas exteriores e as deixar sempre a brilhar.

Além dos cuidados relacionados ao projecto, à manutenção e a organização destas áreas, é importante preservar uma atmosfera aconchegante, pois é assim que qualquer ambiente se torna convidativo. Em quintais e terraços amplos pode-se projectar diferentes ambientes para atender as mais variadas actividades. Já áreas menores, parecem ser menos flexíveis neste sentido, no entanto são naturalmente mais acolhedoras. No artigo de hoje está cheio de várias dicas para deixar um pequeno jardim para lá de confortável. Venha connosco e deixe-se inspirar para transformar o seu próprio ambiente.