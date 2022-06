Um apartamento topo de gama!

No extremo oposto da varanda, contígua à área de almoços rápidos, encontramos esta magnífica cozinha, que o autor do projeto chamou de espaço gourmet . Atente no fabuloso e exclusivo trabalho de marcenaria da cozinha, e em especial na mesa de apoio com dois tons de madeira diferentes conjugados através de encaixes perfeitos.

A transição entre a área do lounge e esta é feita através de uma inusitada peça em madeira maciça esculpida. Um banco um pouco rústico, que no entanto encaixa perfeitamente no ambiente.