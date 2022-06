As melhores arrumações para sapatos

Ok, na noite de 24 para 25 de Dezembro é simples: deixe o sapatinho na chaminé para o Pai Natal não se esquecer da sua prenda. Mas, o que fazer no resto do ano? Botas, sapatilhas, sandálias, chinelos, sapatos de salto alto, botas de borracha ou sabrinas – tantos sapatos e apenas dois pés. Quando não os estamos a usar, queremos que estão bem arrumados e protegidos do pó. Ideal, ideal era um armário à Hollywood onde estão todos distribuídos em fileiras com fácil acesso. Mas no mundo dos comuns mortais, isso é mais complicado até porque não há assim tantos sapatos para preencher um espaço tão amplo. Infelizmente. No artigo de hoje, vamos mostrar-lhe algumas maneiras interessantes para organizar os seus sapatos. Tudo depende das circunstâncias e do estilo da casa. Por vezes, o calçado fica à vista, noutras vezes, desaparece completamente. Examinemos cada opção e tiremos as conclusões sobre as respectivas vantagens e desvantagens.