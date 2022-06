Modelos de Jardim: 10 imagens inspiradoras

No final de cada dia, depois do trabalho, nada melhor que chegar a casa e poder desfrutar de um canto onde a calma esteja presente e possa sentir o fresco do ar natural, acompanhado de uma boa revista que nem sempre é possível ler ao longo do dia.

Com este princípio surge este espaço que lhe mostramos, composto por materiais naturais, como o pavimento em madeira, os seixos branco puro e o bambu como planta escolhida conferindo a este espaço um pedaço de tranquilidade. Associe uma longa cadeira para se repousar e junte uma manta para o caso de começar a arrefecer. As velas também dão sempre um encanto particular a qualquer espaço.