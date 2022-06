Mobilar com um orçamento limitado

Ora, agora sim, falamos. Época de saldos, mercados e vendas de garagem. Para a moda e para a casa, há que aproveitar a época de saldos. É durante estas alturas do ano que podemos ir buscar alguns básicos que nos faltam em casa a preços muito mais convidativos. Aguarde até ao final de cada estação para ir fazer compras. Não quer gastar 100€ numa peça que, daqui a um mês, vai estar a metade do preço, pois não? Para quem decora com um orçamento limitado, é importante ter alguma paciência para aguardar os momentos oportunos. Acredite que se pensar assim, vai-se tornar num verdadeiro perito na caça a uma boa “pechincha”. E olhe que isto se aplica a todas as partes da sua vida: moda, supermercado e até viagens. Pronto, não lhe estamos a dizer para virar sovina. Nada disso. Mas faça compras inteligentes! Para além disso, perca os preconceitos e visite mercados e vendas de garagem. Em Portugal, já vão acontecendo amiúde, sobretudo nas grandes cidades, e fazem-se verdadeiros achados. Repare na imagem que lhe deixamos. Já viu o aparador com laivos retro nesta sala de estar moderna? É o tipo de peça que não terá grandes dificuldades em encontrar nas vendas de garagem ou antiquários e veja que bem que fica a contrastar com uma decoração prática, jovial e contemporânea. Foi a um mercado e viu uma poltrona com um formato bonito, mas com o tecido todo rasgado? Aí tem uma oportunidade. Leve-a para casa, tire o tecido velho, limpe-a e estofe-a com um tecido novo e colorido! Vai deixar os seus convidados boquiabertos.