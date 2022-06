Como construir uma churrasqueira com baixo orçamento

Esta churrasqueira sobressai pelo uso que faz do betão. O piso surge revestido em madeira recuperada e, para lhe dar uma protecção contra a inclemência do tempo, como o frio e a chuva, colocou-se uma pérgola com painéis de policarbonato. Este recurso permite aos proprietários manter a luz natural no espaço. Como detalhe decorativo, colocaram-se painéis de ferro deslizantes que ocultam o sector do fogo quando não se usa. Este material foi também utilizado nas portas dos móveis.