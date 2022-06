33 ideias fabulosas para a entrada de sua casa

Quer dar à fachada de sua casa um toque especial? Às vezes basta um detalhe para marcar a diferença, outras, aplicar apenas uma cor em uma parede ou estrutura dará à sua vivenda um aspecto único e muito singular.

A fachada é logicamente a carta de apresentação da casa onde cada um vive, é a primeira impressão que temos antes de entrar. Através dela conseguimos com antecedência formar uma opinião sobre quem lá vive: organizado, moderno? No vastíssimo livro de ideias que se segue, encontrará casas com belos jardins na entrada, casas com escadas, com caminhos de pedra, de madeira, casas com estilos modernos, rústicos, minimalista e muito mais.

Verifiquemos as 33 fachadas de hoje esperando que estas ideias se multipliquem por mil. Venha daí!