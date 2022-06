6 segredos para implementar tectos rasos em sua casa

Há vários tipos de tectos falsos. Hoje em dia, têm vindo a invadir o mercado e contamos com diferentes opções que ajudarão a embelezar os seus ambientes. Entre elas sugerimos um modelo tipo treliça com um enredado de linhas verticais. No tecto da imagem, a iluminação enfatiza o desenho que as traves criam, suavizando a imponência e solidez da madeira.