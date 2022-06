Uma casa com muitos recantos de armazenamento

Como dissemos no titulo do artigo, o armazenamento é um elemento fundamental e presente nesta casa. Os armários vão salpicando todas as paredes e todas as divisões escondem algumas surpresas. Aqui, este pequeno espaço chamado de lavandaria tem de forma oculta as grandes máquinas: de lavar e secar.

Se ficou com ideias sobre as suas máquinas e há muito tempo que sonha com um espaço ideal para tratar das suas roupas, temos a solução:

- Lavandarias – o espaço dedicado ao cuidado das suas roupas!