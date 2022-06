25 cozinhas de sonho para o inspirar na decoração da sua

A cozinha é, sem dúvida, o espaço mais importante da nossa casa. É neste local que cozinhamos, que convivemos e onde, não raras as vezes, estudamos ou trabalhamos. Assim, a cozinha deve ser tão original quanto funcional pelo que não deve ser planeada sem critério. Neste livro de ideias, a homify vai mostrar-lhe as mais belas cozinhas para passar os melhores momentos.

São 25 exemplos ideais para quem procura inspiração, para quem está a construir uma cozinha do início ou para quem pretende remodelar a que tem. São todas diferentes. Entre as 25, encontre as suas preferidas.