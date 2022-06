Top 5 e o Outono

As casas de dois pisos foram relacionadas por muito tempo ao luxo, por serem geralmente muito vistosas e obviamente por razões óbvias o seu desenho e arquitectura sobressai. No entanto, as casas térreas são uma escolha melhor quando se dá mais valor a terrenos amplos e a belos e espaçosos jardins, ou quando procura algo mais discreto, mas charmoso. O desenho de casas de um piso é geralmente encontrado em áreas mais rurais, visto que em zonas urbanas existe uma maior dificuldade em encontrar espaço de terreno suficiente para a construção de um exemplar do género dos que se seguem.

Se tem espaço não hesite em expandir as suas ideias e desejos e construa o seu império arquitectónico de um só piso. Uma casa de piso térreo significa logicamente menos zonas de risco e perigo e uma maior funcionalidade. Escadas e corrimões ficam então para outro tipo de construção e as crianças e idosos saem valorizados. Se ainda não acredita como casas de um só piso podem ser maravilhosas, iremos mostrar de seguida 5 exemplos charmosos que irradiam beleza e originalidade. Ficará encantado!