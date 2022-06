Um sonho com 235 metros quadrados

Numa primeira abordagem deparamo-nos com cores vivas e contrastantes. Desde o verde do jardim relvado, ou o azul do céu, ao telhado laranja da casa, elementos que saltam à vista. É possível ter uma percepção da paisagem envolvente, repleta de elementos verdes nomeadamente duas elevações cujas silhuetas se pronunciam ao fundo.

A casa tem uma fachada relativamente simples, com telhados a duas águas, dois andares, e várias janelas bem modernas sobre a paisagem.