8 jardins interiores super modernos

Se quer ter um jardim diversificado, deve ter em conta que antes de cultivar plantas no interior se deve informar sobre que tipo de vegetação pode sobreviver no espaço. Por se tratar de uma área dentro de casa, a iluminação ou o calor não são os mesmos que recebem ao ar livre. Eleja as espécies de acordo com o clima da região e com a temperatura e luz que recebem no interior. Uma palmeira de média e baixa resistência ao sol é uma boa opção.