10 balcões de pequeno-almoço fabulosos e originais

Se não contar com espaço suficiente para a adição de uma barra ou se, simplesmente, não quer tirar espaço à sala de jantar ou à cozinha, pode optar por uma abordagem mais minimalista. Neste caso, uma tábua de madeira suspensa é mais do que suficiente, tal como nos mostra a imagem. Para tal, basta apoiá-la sobre uma ilha, o balcão ou uma mesa. Depende do que estiver ao seu alcance. No projecto, vemo-la sobre uma ilha, com um ar delicado e moderno.