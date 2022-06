8 cozinhas modernas em forma de L

Como comentávamos no início deste livro de ideias, a luz é um factor fundamental em qualquer cozinha. A presença de iluminação natural reforça a sensação de amplitude em qualquer ambiente, no geral, e na cozinha, em particular. No caso de cozinhas pequenas, esta característica é especialmente relevante e contar com amplas janelas para facilitar a entrada de luz e melhorar a ventilação é um ponto a ter em conta.