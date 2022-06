Uma casa de conto com um interior incrível

O seu telhado em triângulo e a chaminé de pedra surgindo no vértice mais alto remete-nos para o desenho mais clássico de uma casa. No entanto, se aprofundarmos um pouco e observarmos a casa com mais atenção, vamos descobrindo detalhes que nos demonstram que a casa é muito mais moderna do que parece. Exemplo disso são as superfícies envidraçadas e a adição de painéis de madeira a trazer textura e cor ao edifício.