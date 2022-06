Uma casa perto do mar construída com amor

Se para as suas férias, sempre desejou ter uma agradável casa de praia decorada com motivos reminiscentes do mar, então, estamos certos de que vai gostar do projecto que lhe vamos mostrar da autoria dos arquitectos de interiores Ad Hoc Concept Architecture.

Trata-se de uma bonita casa perto do mar que sobressai pelas suas cores alegres e estilo elegante no qual se evidenciam os detalhes marítimos. O ambiente desta casa é, sem dúvida, capaz de transportar ao nosso imaginário os sentimentos despertados pelos agradáveis dias de sol, areia e mergulhos no mar.

Venha conhecer esta moradia serena e cheia de bom gosto.