12 tampos de bancada perfeitos

Hoje é dia de nos dedicarmos um pouco aos tampos da bancada da cozinha. Gosta do seu? Está farto e queria mudar? Precisa de inspiração? Então não se afaste, porque está no sítio certo! Ao longo do nosso artigo, vamos mostrar-lhe 12 exemplos de tampos para bancada fantásticos, aos quais vai ser difícil resistir! O único problema vai ser mesmo conseguir optar por um deles. Vamos a isso?