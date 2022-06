10 jardins maravilhosos para a frente da casa

O ponto de partida do projecto é a casa rústica que já existia no lugar que recebeu uma remodelação com pedra nas paredes. Com as portas das salas e outros ambientes voltadas para o espaço exterior, houve uma revalorização do jardim que passou a ser também uma área de convívio no meio do verde, com mesa, cadeiras e bancos. O espaço de refeições, por exemplo, fica aos pés de uma árvore frondosa e com décadas de existência. Preservar árvores como esta é importante na concretização de um jardim simples. Outro detalhe que vai nesse sentido é a aposta em folhagens viçosas e monocromáticas – no caso da imagem, plantas tropicais – que tornam o espaço limpo, organizado e de uma simplicidade e tranquilidade que nada perde em beleza.