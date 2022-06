Um hotel com poderes rejuvenescedores

Ao ler o artigo de hoje vai ter saudades das férias num hotel…

Trata-se de uma reabilitação e extensão de um hotel em Tavira, no extremo sul de Portugal. E foi concebida pelo gabinete Campos Costa Arquitectos. Estes arquitectos trabalharam de forma enriquecedora o edifício com a envolvente, tendo cuidado com a escolha dos materiais de forma a trazer conforto para os espaços que criam, e em que a luz tem muita importância, como pudemos verificar no seu projecto do Edifício do Mar, extensão do Oceanário de Lisboa. Neste hotel, uma vez mais, este cuidado é evidente, materializado numa solução arquitectónica inovadora que traz uma mais valia refrescante ao hotel.