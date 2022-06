Que bancada de cozinha escolher?

Uma cozinha pelas mãos do atelier português Tiago do Vale Arquitectos que surge como epítome do minimalismo e do luxo. Nesta cozinha open space, a pureza do branco impera e as linhas horizontais da bancada – que é, em boa verdade, uma península – vão ao encontro da parede, prolongando o espaço. Para além do brilho – e do brio! – do branco, o destaque vai para a elegância luxuosa das superfícies marmóreas, um material nobre que eleva esteticamente qualquer que seja a decoração. Se optar pelo mármore quando decorar a sua cozinha, não se esqueça de lhe dar um bom acabamento e não o limpe com produtos abrasivos.