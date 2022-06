Casa rústica e simples mas muito bonita

Esta perspetiva da casa mostra-nos outra abordagem para a sua implementação e adaptação à geografia do terreno. O volume principal da habitação fratura-se de acordo com as diferentes alturas do terreno, apresentando dois elementos distintos, cuja diferença é vincada pelo pequeno beiral formado pelo telhado mais baixo.

As cores utilizadas são variações de diferentes tons neutros e areia, combinando perfeitamente com a paisagem em redor.

Nesta fotografia observamos ainda um acesso secundário para o quintal, a rodear a casa, marcado por vigas de cimento, como as da escadaria principal, embutidas na terra e espaçadas entre si. Esta passagem leva para à área posterior da casa, cercada por uma cerca feita de troncos naturais.