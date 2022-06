7 passos para ter uma sala mais confortável!

A lareira é um daqueles elementos que não pode faltar numa sala durante os dias frios. Para além da riqueza estética, é uma valiosa fonte de energia que pode reduzir os custos do aquecimento durante o Outono e o Inverno. Hoje em dia, há um mercado dedicado à produção de lareiras e recuperadores pelo que a tarefa de encontrar uma à medida da sua sala e orçamento é muito mais fácil. A isso, junta-se o facto de haver uma miríade de alternativas ao combustível mais conhecido: a madeira. Há outras opções muito mais sustentáveis e amigas do ambiente como as lareiras eléctricas, a gás e biológicas. Em certos edifícios, há restrições no que diz respeito à instalação de uma lareira que são, assim, facilmente contornadas se recorrermos a estas ofertas mais modernas. Em último caso, se por algum motivo não puder usar a sua lareira normalmente, pode enchê-la de velas de diversos tamanhos para criar um ambiente agradável e romântico que, de resto, é perfeitamente adequado para todo o ano.