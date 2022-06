Lofts modernos de cair o queixo para se inspirar!

A tecnologia arquitectónica permitiu desenvolver projectos únicos e maravilhosos com premissas sustentáveis do ponto de vista económico. Hoje em dia é possível criar perspectivas computadorizadas que quase parecem imagens reais permitindo assim ao cliente visualizar um projecto mesmo antes deste estar construído. As possibilidades são infinitas e as opções estéticas não terminam, é possível experimentar tudo uma vez que não existem repercussões físicas nesta experimentação arquitectónica.

O conceito de loft é frequentemente associado a um estilo de vida cosmopolita. Podemos aliás identificar facilmente uma relação estreita com o estilo de vida nova-iorquino onde grandes fábricas e armazéns industriais deram origem a modernas habitações. Um loft é então um local com reminiscências industriais mas adaptado ao estilo de vida moderno e com todo o conforto necessário. Neste caso o termo loft foi apenas utilizado para caracterizar a inspiração que aqui se faz sentir, uma vez que esta habitação foi projectada de raiz pelos profissionais Canatelli Arquitectura e Design.

Veja as imagens!