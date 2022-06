O mobiliário certo para quartos pequenos

Vamos agora buscar o mais utilizado dos truques: precisamos de um espelho! Como a maioria das pessoas mantém as roupas no quarto, divisão onde se vestem diariamente, o espelho é inevitável. Afinal de contas, não há como sair de casa sem verificar se a farpela, o penteado e a maquilhagem estão no ponto. Assim, opte por um modelo em grande escala. Primeiro, porque com um espelho grande pode olhar para o seu reflexo depois do Natal sem lhe virem as lágrimas aos olhos. Quanto maior for o espelho, menor a largura do nosso corpo. Depois, porque o espelho actua como segunda janela emprestando ao seu quarto maior profundidade parecendo, então, mais amplo. Importa referir que, segundo as leis do Feng Shui, não se devem ter espelhos no quarto. São considerados como uma interferência de energia, para além de, durante, a noite, nos poderem provocar ilusões de óptica que nos assustem. Buh! Se é pessoa para se amedontrar facilmente, pode cobri-lo durante a noite com um pano ou lençol.