Uma escola cheia de história

O novo edifício assume-se como um ponto de confluência transversal entre todos os ciclos do colégio sendo que as novas funções organizam-se em três pisos. No primeiro piso encontram-se as salas de acolhimento, no segundo a biblioteca e no último a mediateca e a vídeoteca. No edifício adjacente foi realizada uma remodelação que permitiu integrar um espaço responsável pela ligação ao edifício principal, a sala do aluno e ainda uma sala polivalente.