Um jardim de verdadeiro luxo

Ainda sem pôr os pés na terra podemos contemplar este belo jardim a partir do terraço da casa, confortavelmente sentado neste sofá de linhas direitas, com estrutura metálica, combinado discretamente com a mesa de tampo vidro.

Podemos abranger com um só olhar a eclética combinação de plantas mediterrânicas, como as oliveiras e as piteiras, com relva e plantas exóticas, como a esguia palmeira ou o imponente abeto, e vislumbrar o mar lá ao fundo.

Um local perfeito para relaxar, digno de um rei que contempla os seus domínios!