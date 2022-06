10 portões perfeitos para a sua moradia

Neste exemplo, trazemos-lhe o contraste existente entre a cor do portão e a do muro. Vemos aqui a sintonia perfeita entre os materiais utilizados (pedra rústica no muro, placas de metal escuras no portão), trazendo a esta casa – tal como à anterior – um ar bastante actual. As entradas independentes para pessoas e viaturas ajudam-nos a ter uma leitura mais organizada do edifício.