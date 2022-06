572 m2 de casa minimalista e tropical – a combinação perfeita!

A casa materializa-se através de um conjunto de volumes paralelepipédicos que se posicionam de modo a acompanhar o declive natural do lote. Envolvendo a árvore mencionada como coração do projeto, os espaços relacionam-se com a envolvente através de espaços semi exteriores, grandes vãos, terraços, pérgolas e pátios. As diferentes divisões articulam-se com o exterior eliminando os tradicionais limites entre exterior e interior.