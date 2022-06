Cores que inspiram a sua cozinha

Hoje na homify falamos-lhe das cores nas cozinhas e o quanto importantes são para o desenrolar das actividades diárias, dentro da casa contemporânea. Actualmente, este tipo de espaços têm evoluído cada vez mais, assim como todos os restantes elementos que os compõem. Esse cantinho da sua casa, outrora estritamente direccionado para uma decoração tradicional, hoje tornou-se muito mais do que um lugar para preparar refeições. Na maior parte das vezes, e quando estamos à procura de uma nova casa ou apartamento, a cozinha é um dos principais espaços que observamos com maior atenção. Pequena, grande, colorida ou escura, com ilha, moderna ou rústica, são muitas as características que uma cozinha pode ter. Sendo importantes a longo prazo, essas características influenciarão directamente as experiências culinárias praticadas pelo leitor!

Tarefa difícil em escolher uma cor para a cozinha?

Nem sempre precisa de um espaço com grandes dimensões para satisfazer as suas necessidades! Uma boa cozinha precisa, principalmente, de ser funcional, esteticamente agradável e limpa, e se possível com todo uma excelente capacidade de armazenamento. Seja qual for a sua experiência na culinária, a cozinha e as suas cores, serão muito importantes para o seu dia-a-dia! Assim sendo, hoje vamos explorar algumas cozinhas da nossa plataforma e esperemos que se inspire com estes espaços sensacionais!