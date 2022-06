Um material inovador, os móveis em MDF

O mobiliário em MDF é cada vez mais utilizado devido à sua versatilidade, praticidade e características mecânicas. Hoje em dia é possível fabricar qualquer tipo de mobiliário em MDF.

O MDF é um produto que surgiu no início dos anos 70. A sigla MDF quer dizer Medium Density Fiberboard. Estas são placas de variadas dimensões constituídas por lascas fibrosas da madeira, como a serradura e resinas sintéticas. As resinas são misturadas com as fibras da madeira de pequena dimensão, formando uma pasta que em seguida é prensada e seca, formando as nossas placas de MDF. Com diferentes acabamentos, como o polido, o mate e em várias cores torna este material perfeito para qualquer espaço. Mesmo para as zonas húmidas o MDF pode ser utilizado, pois hoje em dia já existe MDF resistente à humidade e ao fogo.

Vamos então ver como o MDF é perfeito para os móveis lá de casa.