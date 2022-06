Uma casa espetacular e cheia de bom gosto para uma família numerosa

Como podemos ver na imagem, o enorme terraço é um espaço para onde convergem todas as vistas. Cada espaço ou divisão, desde a sala de jantar à de estar, dirigem-se estrategicamente para este majestoso espaço. Este terraço acaba por ser o centro da casa contem uma majestosa piscina.

Nas laterais da casa encontram-se os quartos, cada um com o seu próprio terraço. Ao centro as salas e zonas sociais estendem-se visualmente com o exterior entre as rústicas colunas de pedra. As espreguiçadeiras à beira da piscina dispoem-se de forma organizada e são de grade dimensão. O seu modelo é moderno e a sua cor funde-se de forma perfeita com o cenário posterior.