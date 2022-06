À procura do roupeiro ideal?

Roupeiros, guarda-roupas, guarda-vestidos, guarda-fatos… Tantas palavras para este objecto-chave de arrumação.

Já que nem todos podemos ter uma divisão dedicada apenas à arrumação da roupa, como um vestiário (ou closet, para usar a palavra em inglês) investir num bom roupeiro é essencial.

Embutidos ou não? Com portas de correr? Com espelhos? Feitos à medida? Um roupeiro é uma peça importantíssima e definidora do estilo da divisão que ocupa. Na hora de escolher é preciso responder a todas as perguntas e ter em conta materiais, estrutura e organização, aparência, já que falamos de um objecto que significa um grande investimento.

Para tornar a sua decisão mais fácil, reunimos alguns dos melhores especialistas em guarda-roupas, para todos os estilos, gostos e carteiras. Espreite as propostas Homify e inspire-se!