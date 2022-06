Projectos portugueses em madeira

O primeiro projecto em madeira que lhe apresentamos hoje tem assinatura portuguesa. Na imagem as Tree Snake Houses, em Pedras Salgadas. O Rebelo Andrade Architectural and Design Studio foi fundado em 1988 por Luís Rebelo de Andrade, a quem se juntaram depois Tiago Rebelo de Andrade e Madalena Rebelo de Andrade, como co-fundadores. Hoje, trabalham multidisciplinarmente e internacionalmente, mas estas casas (que parecem) suspensas têm morada bem no centro de Portugal.



Objectos assentes em finos pilotis que se articulam com os princípios da construção modular. Concebidas para o Pedras Salgadas Spa and Nature Park, nas Tree Snakes Houses a madeira é quase o único material, que recria o imaginário de uma casa na árvore. Escolhida para proporcionar uma perfeita simbiose com a natureza, estas casas surgem perfeitamente integradas no contexto do Parque Natural de Pedras Salgadas. Descobrimo-las neste habitat como se encontrássemos um animal selvagem a esconder-se nas árvores.