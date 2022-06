Quartos infantis – novidades que não podem faltar por lá!

As prateleiras são as nossas amigas, seja no quarto da criança ou noutra divisão da nossa casa, são mais que bonitas, são úteis e bem funcionais. Deixa à vista algo que queremos mostrar, valorizar ou ter mais à mão. E se há coisa que as crianças precisam de ter logo à mão de semear são bem os livros, eles gostam mesmo, de os folhar, apreciar, ver as imagens e contar, vezes sem conta, uma estória por lá inventada, a partir dos desenhos, um grande estímulo à criatividade. Por isso, no quarto infantil vamos deixá-los à vontade para serem contadores de estórias, arrumando organizadamente e em prateleiras os livros coloridos e com ar divertido. O quarto até fica com mais estilo, isso é garantido!